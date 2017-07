Vin Diesel y el karaoke que le sacó carcajadas a sus fans

Aunque fue meses atrás, los fans de Vin Diesel no dejan de divertirse con la vez que su actor favorito cantó como una ardilla. ¿Y su voz gruesa y masculina? Todo pasó en el programa de Jimmy Fallon

Hace unos meses, Jimmy Fallon tuvo a Vin Diesel en su programa, y no tuvo mejor idea que hacerlo cantar el tema “Leon On Me” de Bill Withers, pero con un micrófono especial.

Su voz varonil se convirtió en la de una tierna ardilla. Aquella que arrancó carcajas del público. Como se recuerda, no es la primera vez que Vin Diesel canta, sin embargo, sí la primera vez que no se le escucha muy masculino. ¿Lo dudas? Entra al video si aún no lo has escuchado.