Usher: cantante causa polémica por difundir foto de su esposa desnuda

El cantante Usher recibió un sinfín de críticas luego de publicar en su cuenta de Instagram una foto de su esposa Grace Miguel donde se le ve el derriere desnudo y en una pose bastante sugerente.

El artista celebró el Año Nuevo en las Bahamas con su pareja, con quien disfrutó de un baño romántico, el cual no dudó en difundir en las redes sociales. Sin embargo, esta foto no fue muy bien recibida por sus fans, pues no tardó en ser criticada.

El cantante terminó por arrepentirse y tomó la decisión de eliminarla. Sin embargo, ésta ya había sido viralizada.