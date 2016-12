Twitter: Niall Horan revela que padece una terrible enfermedad

Niall Horan, exintegrante del conjunto One Direction, utilizó su cuenta de Twitter para revelar que la empeoró la infección que tenía en el pecho y que ahora sufre un cuadro de neumonía.

“Me dio una infección de pecho en la semana de Navidad. Debí escuchar a mi madre hace unos años cuando decía ‘no salgas sin suéter o te dará neumonía”, escribió Niall Horan en Twitter

Cabe mencionar que a pesar de estar enfermo, Niall Horan continuará con su carrera como solista. Recordemos que el exintegrante de One Direction está trabajando en su nuevo álbum, con el cual se innovará

“Siempre que cogía una guitarra, tocaba acordes como esos con naturalidad. Mi dedo daba punteadas y tocaba ‘folk’ de ese estilo”, explicó Niall Horan de One Direction a Entertainment Weekly.

Should have listened to my mother years ago when she said " don't go out with wet hair or you'll get pneumonia"