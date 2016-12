Tricia McCauley fue encontrada muerta dentro de su vehículo

Tricia McCauley, quien protagonizó la película Step Up (Un paso adelante) fue hallada muerta dentro de su vehículo en Washington DC. Como se recuerda, familiares de la actriz habían reportado su desaparición el 24 de diciembre.

El cuerpo de Tricia McCauley fue encontrado durante la madrugada del martes en el noroeste de Washing5ton DC. Aún no se ha detallado mayor información sobre este lamentable suceso.

“Tricia se fue. Encontraron su cuerpo”, dijo Brian, el hermano de Tricia McCauley, en Facebook, donde agradeció a sus amigos por su apoyo.

Cabe señalar que el departamento de Policía de Washington DC tiene en custodia a un sospechoso del homicidio, ya que fue visto conduciendo el vehículo de Tricia McCauley, según informó ABC 7.

LIVE on #Periscope: 12.27.16 MPD provides Updates on Missing Person Tricia McCauley https://t.co/NcA1jOuIF1