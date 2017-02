Tom Hiddleston habló por primera vez del romance que tuvo con Taylor Swift

Tras varios meses, el actor Tom Hiddleston, conocido por su papel de ‘Loki’ en la película Avengers, habló por primera vez del romance que tuvo con la cantante Taylor Swift en una entrevista con la revista GQ.

“Taylor es una mujer maravillosa. Es generosa, amable y encantadora, nos lo pasamos muy bien juntos. Y por supuesto que fue algo real… Decidimos salir juntos a cenar y viajar por el mundo. Es increíble. Pero una relación expuesta a la atención mediática… una relación siempre conlleva trabajo, no solo una expuesta al público”, señaló Tom Hiddleston para GQ.

Asimismo, Tom Hiddleston aclaró sobre la popular camiseta que decía ‘I love T.S.’ (‘Yo amo a Taylor Swift) la cual se puso durante la celebración del 4 de julio en la mansión de la cantante.

“La verdad es que era el 4 de julio, una fiesta nacional, y estábamos jugando un juego: yo me resbalé y me hice daño en la espalda. No quería exponer al sol la herida, así que pregunté si alguien tenía una camiseta. Una de sus amigas me dijo: ‘Yo solo tengo esta…’. Todos nos reímos. Se trataba de una broma, una broma entre amigos”, explicó.

Tras terminar su relación con Taylor Swift, el Tom Hiddleston ha tratado de mantener un perfil bajo y no hablar de su romance. Sin embargo, GQ logró conseguir que el actor hablara.

TAYLORSWIFT & TOMHIDDLESTONGETTINGDOWN #MET #DANCE #FUNFUN #PRINCE #NYC #tomhiddleston Un vídeo publicado por Carlos Souza (@carlossouza1311) el 3 de May de 2016 a la(s) 6:28 PDT

