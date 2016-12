Tom Hanks hizo lo impensado con fanática y demostró que tiene un gran corazón

Tom Hanks ha demostrado en más de una ocasión que tiene un noble corazón, virtud que lo ha llevado a ser considerado uno de los actores más comprometidos con sus fans. Pues bien, la estrella de Hollywood volvió a ser noticia al ayudar a una admiradora a ganar una singular apuesta.

Resulta que una seguidora de Tom Hanks hizo una apuesta con sus amigos, que consistía en escribirle a un famoso y esperar su respuesta. A través de una carta, Zena Gopal le expresó su admiración por la película That Thing You Do (1996) y le pidió que se tomara una selfie con una foto suya que le había enviado por mail.

Tuvieron que pasar 3 meses para que la fanática recibiera la respuesta del actor. Además de cumplir con lo solicitado, Tom Hanks tuvo el notable gesto de escribirle una carta en el que, entre otras cosas, le pide disculpas por fotografiarse con barba.

“Hey, Zena. ¿Cuenta esto como una foto de mi cara? Lo siento por la barba, pero dentro de poco tengo una sesión de fotos y debo dejarme bigote (…) Para que conste, todavía tarareo las canciones de The Wonders. Siempre he sido muy partidario de los temas Dance With Me Tonight y Drive Faster”, escribió el actor en la misiva.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Tom Hanks se comporta así a sus fanáticos. Este año, el actor sorprendió a una pareja de recién casados en el Central Park y hasta se tomaron una selfie juntos.