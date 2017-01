The Weeknd, el guapo moreno que conquistó el corazón de Selena Gomez

The Weeknd es el nuevo enamorado de Selena Gomez, el primero en desplazar a Justin Bieber del corazón de la cantante y se ha convertido en toda una sensación para la prensa rosa.

¿Quién es The Weeknd? En 2013, el cantante lanzó su álbum debut ‘Kiss Land’, que fue reconocido por los singles “Kiss Land” y “Live For”. Su segundo álbum de estudio, ‘Beauty Behind The Madness’, que se convirtió en su primer álbum en llegar al número uno la lista Billboard 200, incluido el “top cinco” en diversas listas con su single “Earned It” y produjo los sencillos número uno “The Hills” y “Can’t Feel My Face”.

Las canciones han llegado simultáneamente a los tres primeros lugares en la lista Billboard Hot R&B Songs, convirtiéndose en el único artista del 2015 en hacerlo. The Weeknd ha recibido elogios de varias publicaciones musicales, incluyendo Pitchfork, MTV, BET, Rolling Stone, XXL, y The Source.

selena gomez y the weeknd, un amor nuevo

Selena Gomez y The Weeknd nos siguen sorprendiendo con sus muestras de afecto. En esta ocasión, la pareja se encuentra de vacaciones en Italia, país en el que han sido captados en situaciones demasiadas tierna; sin embargo, eso no es todo puesto que la cantante oficializó su relación a través de las redes sociales.

¿Qué fue lo que publicó Selena Gomez? Resulta que la celebridad compartió un video en el que aparece The Weeknd pero lo que más captó la atención de los cibernautas fue la leyenda que acompañaba esta publicación. Y es que la cantante subió un emoji con ojos en forma de corazón, con el cual dejó bien en claro los sentimientos que tiene por el cantante.

Por otro lado, algunos medios americanos aseguran que esta relación no va en serio debido a que The Weeknd acaba de finalizar una larga relación con Bella Hadid, mientras que Selena Gomez está recuperándose de a poco tras salir de rehabilitación.