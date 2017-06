Thalía recibe fuertes críticas por este video, pero sus fans la respaldan en Instagram

Hace unos días Thalía compartió un pequeño clip de sus vacaciones por la playa junto a su familia. En estas imágenes se puede observar a la mexicana luciendo un sexy traje de baño.

Sin embargo, la cantante jamás imaginó que este corto video traería una serie de comentarios negativos, ya que en las imágenes se ve un “gordito” en su cintura.

“¡Esta panzona! ¿Qué tiene de malo que uno diga la verdad? Decir la verdad no es criticar, ya no tiene el cuerpo de antes y eso no está mal”, dijo una usuaria y seguidora de Thalía.

“Que gordita está mi Thali pero igual está Hermosa”, expresó otra de sus seguidoras.

Pero en esta ola de críticas, salieron a relucir sus “ThalíaLovers” que le dieron todo su respaldo y su amor infinito a la exprotagonista de “María la del barrio”, elogiando su figura y sobre todo lo bonita que se ve.

Flaka o gorda…vieja o joven….Thalía seguirá siendo Thalía…su carisma. Talento es inigualable e inimitable…simplemente única…y de belleza indiscutible…quien opine lo contrario que suba su foto haciendo lo mismo que ella y que se vea mejor…te reto…!!!”, escribió una seguidora.

“Tal vez nunca lo leas pero me encantaría tener dos hijos y tu edad y tener ese cuerpo. Sos hermosa y te admiro como persona y cantante”, opinó otra fanática de Thalía.