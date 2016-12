Taylor Swift se robó el corazón de este tierno anciano al reglarle un show en privado

Sin duda alguna el corazón de Taylor Swift es muy generoso. Días después de Navidad, la artista decidió complacer a una persona de la tercera edad, regalándole un concierto en privado.

Los nietos de Cyrus Porter han sido los encargados de revelar la noticia, publicando en sus redes sociales varias fotografías de Taylor platicando con su abuelo.

El tierno anciano fue la revelación de este año en su pueblo, luego que un diario de su localidad le haga un reportaje ya que se había declarado fan número uno de la guapa Taylor Swift.

Por su parte, Taylor ya ha demostrado en varias ocasiones que está dispuesta a casi cualquier cosa por sus admiradores. Sin ir más lejos, en 2014 organizó toda una operación secreta para alegrarle el día a unos seguidores de la artista.

Scott Swift took this video of Taylor arriving in Missouri today to surprise super fan and veteran Cyrus Porter! pic.twitter.com/cZLPULEwpo