Taylor Swift no se presentó, pero brilló con su nuevo video en los MTV Video Music Awards

Taylor Swift no llegó a estar presente físicamente en la ceremonia de los MTV Video Music Awards, pero sí lo hizo a través del video de su flamante canción, “Look What You Made Me Do”.

Cabe mencionar que su nuevo single debutó el viernes y ya para el fin de semana llegó a marcar ocho millones de reproducciones en Spotify, sin duda alguna, un récord que pocos artistas pueden lograr.

Pese a que la cantante no fue nominada para esta entrega de los premios MTV VMA 2017, la presentación de su nuevo clip ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, sus seguidores se mostraron más que emocionados.

Cabe mencionar que la ceremonia de los de los MTV Video Music Awards 2017 se realizará en el Auditorio The Forum de Los Ángeles, Estados Unidos.

Desde sus inicios en la música en el mundo del country, Swift ha evolucionado hasta convertirse en toda una estrella global y en la reina del pop actual, con permiso de Adele y Beyoncé.

El lanzamiento de “Look What You Made Me Do” llega después de que el pasado día 14 ganase el juicio por agresión sexual que le enfrentaba al locutor David Mueller, que le manoseó el trasero en 2013

Algunas reacciones de sus seguidores en Twitter