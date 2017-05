¿Taylor Swift le envió jet privado a Ariana Grande tras atentado?

En las últimas horas se corrió el rumor de que Ariana Grande y su madre abandonaron Inglaterra gracias a la ayuda de la también cantante Taylor Swift. Según ciertas fuentes, la rubia prestó uno de sus aviones privados luego de conocerse el atentado en el Manchester Arena, donde Ariana culminaba su recital.

Sin embargo, todo se trataría de eso, un simple rumor. Y es que allegados a Ariana Grande filtraron a TMZ que fue el mánager Scooter Braun junto a los organizadores de los conciertos Live Nation, quienes pagaron el vuelo de regreso de la cantante.

El avión que traía a Grande llegó al estado de la Florida el martes en la tarde y según TMZ, su novio Mac Miller se encontraba esperándola en el aeropuerto.

La Policía de Manchester ha confirmado que hay por lo menos 22 muertos y 59 heridos tras escucharse la noche del lunes dos grandes explosiones, correspondientes a un atentado terrorista, junto al estadio Manchester Arena, en el norte de Inglaterra, donde actuaba la cantante Ariana Grande.

¡Con el corazón roto! La cantante estadounidense Ariana Grande confesó que no tenía palabras para expresar sus sentimientos, tras la explosión al término de su concierto en Manchester que ha causado 19 muertos y 59 heridos.

“Estoy rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras”, afirmó la estrella del pop en un mensaje de Twitter que recibió más de 83.000 adhesiones en apenas diez minutos.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.