Taraneh Alidoosti, la actriz iraní que no irá a los Oscar en señal de protesta contra Donald Trump

Taraneh Alidoosti, protagonista de “The Salesman”, película iraní candidata al Oscar como mejor cinta de habla no inglesa, dijo que no acudirá a esa ceremonia en señal de protesta por la restricción de visados que planea el presidente de EE.UU., Donald Trump.

“La restricción de visados de Trump para los iraníes es racista. Tanto si esa medida incluye eventos culturales o no, no asistiré a los premios de la Academia de 2017 en señal de protesta”, escribió Taraneh Alidoosti en su cuenta oficial de Twitter.

Se espera que Donald Trump apruebe próximamente la reducción del número de refugiados que pueden entrar en Estados Unidos y el bloqueo temporal de aquellos que soliciten asilo y provengan de naciones “propensas al terrorismo”, en las que el presidente estadounidense incluiría a Siria, entre otros países árabes.

