Sylvester Stallone: este es el desaire que le hizo a Donald Trump

Sylvester Stallone no quiso aceptar la oferta laboral que Donald Trump le ofreció para asumir el puesto relacionado con el arte y la cultura, según informó The New York Times.

En un comunicado que Stallone envió, señaló que se sentía honrado de haber sido considerado para presidir la Fundación Nacional de las Artes, pero finalmente declinó la tentadora oferta.

“Estoy increíblemente halagado de haber sido sugerido para involucrarme con la Fundación Nacional de las Artes”, indicó Sylvester Stallone en el comunicado.

Sin embargo Sylvester Stallone no descarta otro cargo público en la administración de Trump. En su comunicado adelantó que sería más eficaz ayudando a los veteranos de guerra.

“Creo que podría ser más efectivo al llevar la atención nacional al personal militar que regresa en un esfuerzo para encontrar empleo retribuido, vivienda adecuada y ayuda financiera que estos héroes respetuosamente merecen”, añadió.

Syvester Stallone indicó (a comienzos de año) en una entrevista para Variety que no estaba seguro del accionar de Donald Trump para la gobernación de E.E.U.U.

“Amo a Donald Trump. Tiene un gran carácter dickensiano (de Charles Dickens). ¿Sabes lo que quiero decir? Hay ciertas personas como Arnold [Schwarzenegger] que son más grandes que la vida. Pero no sé cómo se traduce eso para mandar en el mundo”, comentó.