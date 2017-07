Sylvester Stallone conmovió a Arnold Schwarzenegger con este mensaje de cumpleaños

Bien dicen que la verdadera amistad perdura por muchos años. Así lo dejó en claro el actor Sylvester Stallone al enviarle un caluroso y fraterno mensaje de cumpleaños a su gran amigo y colega, Arnold Schwarzenegger.

Como se recuerda, ambos se conocen desde la época de los 80 cuando cada uno compartía roles diferentes en las diversas cintas que los llevó a saltar a la fama.

“Eres genial porque nunca te rindes. No abandonas y nunca lo has hecho. Tienes una energía arrolladora, has sido el mejor enemigo que he tenido nunca y aún mejor como amigo. Eso es todo lo que puedo decir de ti”, reza un extracto del sentido tributo que le ha rendido Sylvester Stallone.

No cabe duda que el cariño y el respeto que ambos se mantiene se ve reflejado en el extenso texto que el artista de Hollywood mostró para sus millones de seguidores. Ahora sabemos que ellos son unos amigos para toda la vida.

“¡Esto es solo un trocito del discurso de cumpleaños que he escrito para el gran hombre! La verdad es que no podría estar más agradecido por la relación tan competitiva que hemos tenido en todo este tiempo, y seguro que él también lo está”, escribió el intérprete italoamericano