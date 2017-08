Susan Sarandon : esta contundente respuesta te aclarará su pasión por la política

La actriz Susan Sarandon no duda en expresar abiertamente sus ideas políticas, y las defiende a tal punto que no teme en perder su trabajo. Al menos así lo reveló en entrevista al programa The Tonight Show de NBC.

“Siento que sería como preocuparse de un resbalón cuando se está huyendo de un edificio en llamas. Voy a ser mujer mucho más tiempo de lo que seré actriz. Voy a ser madre mucho más tiempo de lo que seré actriz”, indicó la estrella de Hollywood.

La ganadora del Oscar por su papel en la película Pena de Muerte, aseguró, incluso, que se siente muy afortunada de haber sido detenida en el pasado por defender sus ideales.

“A veces estoy encadenada a un poste y llega la prensa a preguntarme si me importa que me tomen una foto. Yo digo: ¡Claro, ¿por qué no? ¡Estoy aquí!”, dijo.

Susan Sarandon también opinó sobre la actitud indiferente del presidente de Estados Unidos ante los sucesos racistas ocurridos en Charlottsville.

“Tenemos que admitir que el racismo es un problema sistémico. Este país se fundó sobre un genocidio de los nativos americanos y sobre las espaldas de los esclavos y no creo que nos hayamos ocupado de eso realmente alguna vez. Creo que la forma de tratarlo, es hacer todo lo que puedas”, señaló.

En otro momento, Susan Sarandon señaló que no tenía nada bueno que decir sobre el director Woody Allen, quien fue acusado de abusar sexualmente de su hija Dylan. Además, aclaró que ella no votaba “con la vagina”, por lo que no apoyaría a Hillary Clinton en las últimas elecciones a candidatos presidenciales, sino a su oponente Berni Sanders.