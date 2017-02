Jueves 16 de febrero del 2017 - 16:58

Stephanie Cayo: "Mis hermanas son mi inspiración, con sus errores y virtudes"

27 Reproducciones

Con un enterizo rojo pasión y una bella sonrisa, Stephanie Cayo hizo su aparición ante la prensa peruana para presentar el más reciente lanzamiento de Ésika, el perfume Inspira.

La actriz y cantante resaltó que esta nueva fragancia se lo dedica a las mujeres que han sabido salir adelante, en especial a su madre y hermanas Bárbara y Fiorella Cayo, quienes con sus defectos y virtudes han sabido luchar por lo que quieren.

“Todos estamos llenos de defectos y virtudes, y mis hermanas siempre han tenido la fuerza, dedicación y amor por lo que hacen, por su arte. Con todas estas cosas que pasan en la vida han seguido adelante, son mujeres que luchan y me han motivado desde muy chiquita, me han dado consejos y resaltado cosas muy buenas. Nunca me han echado para abajo, en mi familia todos somos muy apasionados”, indicó.

Después de grabar la serie El Comandante, basada en la vida de Hugo Chávez, donde interpreta a una periodista peruana, la joven actriz expresó su emoción al confirmar que se encuentra grabando una película española, la cual espera que se estrene el próximo año.

“Estoy con actores súper talentosos, ya estoy viviendo allá (España) desde principio de mes. Es una comedia, mi personaje canta y baila, no puedo dar mucho detalles, pero encierra lo que a mi me gusta. En esta cinta muchas cosas ocurren en un crucero, por lo que vamos a filmar desde ahí. Estaremos en Italia y en Francia. Es toda una aventura, un gran paso”, indicó emocionada.

Consultada sobre su experiencia en la serie colombiana El Comandante, Cayo señaló que gracias a este papel como periodista, se le ha despertado el interés en la situación política de Venezuela, además de valorar más esta carrera.

Stephanie Cayo habla de su máxima inspiración. (Foto: Difusión)

“El trabajo de periodista ya lo valoraba bastante, me gustó mucho. Me gustó hacer este papel en esta historia, me ha enseñado a ser objetiva y tener el carácter de decir las cosas como son. Mostrar las cosas como son y escuchar la otra parte”, detalló la intérprete de 28 años, quien aún contempla su paso por Hollywood.

“Es muy chistoso porque yo vivo ahí, pero paro viajando. Es un mercado bastante difícil, llega lo mejor de todas partes con el mismo sueño. Es duro pero yo sigo ahí”, indicó Stephanie Cayo.

La experimentada actriz de carita dulce se pone muy seria cuando le preguntan sobre sus planes de matrimonio, sin embargo – escuetamente – resalta que trata de darse tiempo para todo en su ajetreada y exitosa labor. Para el novio e, incluso, para escribir canciones.

“La música siempre está ahí, yo siempre escribo y canto. Lo que pasa es que hay que dedicarse, y por ahora estoy concentrada en la película. Es difícil hacer dos cosas, ya lo intenté, pero es muy difícil”, señaló.

Finalmente, tras sus casi 20 años de trayectoria en la actuación, se atrevió a aconsejar a los jóvenes que están incursionando en este rubro. “Deben prepararse bien y seguir trabajando, todos estamos luchando por cosas buenas y malas, todos tenemos un sueño y hay que apoyarnos, lo que sí es que hay que hacer las cosas seriamente, prepararse”, resaltó.