Sofía Vergara en los People's Choice Awards: "Sigan dando más oportunidades a los latinos"

¡Se emocionó! Sofía Vergara tuvo un imponente discurso en los People’s Choice Awards 2017 al triunfar en la categoría mejor actriz cómica en la TV por su trabajo en la serie Modern Family.

La actriz colombiana se refirió a los inmigrantes en Estados Unidos y pidió que les sigan dando trabajo. “Gloria Delgado-Pritchett me ha dado tanto, me ha cambiado la vida y ha abierto tantas puertas para otros actores latinos, pero necesitamos que muchas más puertas se abran. Estoy agradecida (por este premio). ¡Gracias! ¡Sigan dándonos más oportunidades (a los actores latinos), porque no los defraudaremos”, expresó Sofía Vergara.

“Me siento tan honrada y tan agradecida por estar aquí esta noche. Nunca, en un millón de años, hubiera pensado que con este ridículo acento yo podría ser parte de algo tan exitoso, algo tan amado por todos ustedes como es ‘Modern Family’”, añadió.