Sinéad O’Connor alarmó a sus fans con este mensaje suicida en Facebook

Sinéad O’Connor alarmó a todos sus seguidores al compartir un video donde narra el duro momento que atraviesa a causa de la depresión. A través de su cuenta de Facebook, la artista se mostró muy nerviosa por esta situación.

“Las enfermedades mentales son un poco como las drogas, no les importa un carajo quién eres”, dijo. “De pronto, toda esa gente que se supone que te tiene que ayudar y amar te tratan como a una mierda. Estoy luchando, luchando, luchando para estar viva cada día… no quiero vivir, por mí, si fuera por mí ya me hubiera ido directo con mi [difunta] madre”, explicó entre lágrimas.

Hace unos meses, O’Connor causó consternación cuando se fue a dar un paseo en bicicleta en Chicago y no regresó. Posteriormente, la intérprete de “Nothing Compares 2 U” fue localizada e ingresada en una clínica.

“Me castigan por estar enferma mentalmente, por estar enojada, específicamente por sentirme suicida… recibo todos estos e-mails negativos… Estoy completamente sola y eso no debería ser aceptado por nadie”, indicó.

Antes de concluir con este video, Sinéad O’Connor, hizo un llamado a sus seguidores, pidiendo que entiendan a las personas que padecen de estos trastornos.

“Vayan a visitar a las personas en los hospitales siquiátricos, porque yo soy simplemente una de millones… no nos traten mal porque no nos estamos muriendo de cáncer, en lugar de eso tenemos algo emocional; no merecemos que nos traten como una mierda… Así no terminarán como yo, haciendo videos en Facebook rogando a la gente que los ayude”.