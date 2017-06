Carmen Villalobos desafía Instagram con estos movimientos de caderas

Carmen Villalobos no deja de sorprender a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Esta vez la protagonista de Sin senos sí hay paraíso, no dudó en bailar el tema “Ya no me duele más” y mover las caderas como ella bien sabe.

Vistiendo un conjunto de color blanco, la guapa artista contorneó su sexy figura y demostró el buen ritmo que tiene para bailar las canciones colombianas.

Este video ha logrado 1.576.892 reproducciones y miles de comentarios, haciendo que este clip se convierta en el preferido de los seguidores de Carmen Villalobos. No es novedad que la actriz reciba una serie de elogios y comentarios positivos por las publicaciones que comparte en sus redes sociales.

Como se sabe, Carmen Villalobos se encuentra grabando la nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso y hace unos días compartió un avance de esta éxitos serie donde marca el regreso de esta bella actriz.