Sin senos sí hay paraíso: Carmen Villalobos enloquece a sus fans con este sexy selfie

Carmen Villalobos sí que sabe cómo engreír a sus seguidores. La guapa protagonista de Sin senos sí hay paraíso compartió un sexy selfie desde el set de esta importante serie que se transmitirá por Telemundo.

En la tercera temporada de esta importante serie, la historia girará en torno del personaje de Villalobos quien ya se encuentra grabando escenas de su conocido y peculiar personaje.

“Besitos desde el set de ‘Sin senos sí hay paraíso’. A veces quisiera subir fotos diferente a selfies pero es un poquitín difícil por varias razones, no se puede ver mucho el set donde estamos grabando (porque nos regañan), o no se puede ver la ropa, o no hay nadie que te tome una buena foto distraída, así como casual … en fin, son varias razones, pero ajá, esta fotico es para desearles un excelente martes”, expresó muy contenta.

Carmen Villalobos Barrios más conocida como Carmen Villalobos, es una actriz colombiana reconocida por su interpretación protagonista como Catalina Santana en la telenovela Sin senos no hay paraíso de Telemundo en el año 2008.

Hace unos días, Carmen Villalobos compartió una serie de imágenes de sus grabaciones en la serie Sin senos sí hay paraíso.

