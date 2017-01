Shia Labeouf fue arrestado durante protesta por agredir a un hombre

Shia Labeouf fue arrestado por haber empujado a un hombre que lo enfrentó durante una protesta contra Donald Trump. “Hitler no hizo nada malo”, fue la frase que desencadenó el enojo del actor.

El artista se encontraba junto a compañeros de su rubro, protestando con la frase “él no nos dividirá”, en alusión a Trump. Es ahí donde un hombre se le acercó con un celular y mientras lo filmada dijo: “Hitler no hizo nada malo”.

Shia LaBeouf has been arrested by NYPD, because of this video #HeWillNotDivideUs#FreeShiapic.twitter.com/Sj8RqP7uGm