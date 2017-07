Sharon Stone desata la locura de sus fans al lucir este sexy bikini

Sharon Stone desató la locura de sus fans en Instagram, al lucir un sexy traje de baño de color celeste, que dejó a más de uno sin aliento. ¡Mira esta increíble galería!

La guapa actriz de 59 años, sigue robándose las miradas y los suspiros de sus fieles seguidores, quienes no dejan de elogiarla y felicitarla por las redes sociales.

“Día de canotaje familiar”, escribió la famosa artista en la conocida red social. Enseguida consiguió más de 29 mil ‘me gusta’, haciendo que esta fotografía se convierta en la favorita de muchos.

Cabe mencionar que Sharon Stone aseguró que lleva una vida sana y cuida constantemente su figura. Además, señaló que siempre se aplica cremas que la ayudan a mantener hidratada su piel.

“Cuando tenía 12, mi madre me dio un tarro de crema hidratante y me dijo: ‘utilízala a la mañana y a la noche, y me lo agradecerás’. Todavía se lo agradezco”, expresó.