Shakira sorprende a sus fans con este radical cambio de look

Shakira no deja de innovar con su apariencia y esta vez decidió cambiar de look y teñirse el cabello de un color inusual.

A través de su cuenta de Instagram, la colombiana sorprendió a sus seguidores al presentar el nuevo color de su largo cabello. Antes de recibir las fiestas navideñas, Shakira quiso dar ese toque con un nuevo look.

Aunque muchos de sus fans aseguran que se trata de una peluca, Shakira no ha publicado otra imagen para desmentir o confirmar su nueva apariencia. Asimismo, muchos de sus seguidores no dejan de elogiarla y felicitarla por su decisión de su cambio de look.

Hace uno días, Shakira deslumbró, sorprendió y encantó a cientos de chilenos, especialmente niños y jóvenes, en la presentación de su nuevo perfume “Dance” en un centro comercial de Santiago.

Vestida entera de un furioso negro, la intérprete de “Chantaje”, “Hips don’t lie” y “Ciega, sordomuda”, presentó su nuevo producto y firmó autógrafos causando “la locura” entre sus fanáticos que llegaron hasta el lugar.