Shakira: esto dijo Gerard Piqué de su más reciente videoclip con Black M

Gerard Piqué sí que le gusta expresar su amor por Shakira en redes sociales. Así es, el defensa de Barcelona esta vez utilizó su cuenta de Twitter para llenar de halagos a la madre de sus hijos y dijo cual es su parte favorita del nuevo videoclip de la cantante colombiana.

“Esta es una de mis partes favoritas del video”, fue el mensaje que compartió Gerard Piqué en su Twitter, el mismo que fue acompañado de una captura de YouTube, donde vemos a Shakira con un ajustado body.

This is one of my fav parts in the video! https://t.co/0JhDXG0JAN pic.twitter.com/jZTVl9hfcw