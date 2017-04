Shakira: así celebró en Instagram el éxito de su nuevo tema "Me enamoré"

Shakira se mostró muy contenta por el éxito de su nuevo tema “Me enamoré”. La artista compartió en Instagram una fotografía de esta importante celebración.

En la imagen que publicó en esta conocida red social, se puede observar a la colombiana echada en su cama con un gorro de fiesta y algunos cotillones.

No cabe duda que este gran éxito forma parte del apoyo de sus fieles seguidores. El video clip de esta nueva canción ya alcanzó las 17,963,497 vistas en menos de una semana de su publicación en YouTube.

“10 million plays for the Me Enamoré lyric video ! / 10 millones de reproducciones para el video con la letra de Me Enamoré! (link in bio) ShakHQ”, escribió muy entusiasmada y agradecida en su cuenta oficial de Instagram.

Como se recuerda, esta canción forma parte del nuevo álbum de la artista y sin duda alguna este tema va dedicado para su gran amor y padre de sus dos hijos, Gerad Piqué.

