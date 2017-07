"Sép7imo Día - No descansaré": la nave se fue este domingo pero dejó huella

Fueron miles de peruanos los que pudieron disfrutar con esta maravillosa puesta en escena, donde no solo la majestuosidad de Cirque du Soleil se apoderó del Jockey Club, sino la emoción, nostalgia y energía de Soda Stereo. ¡Una experiencia realmente alucinante!

Es por ello que Peru.com habló con Ramón Larrea, director de la productora One Entertainment, empresa que trajo esta maravillosa puesta en escena de Cirque du Soleil, y nos contó cómo se vivió de principio a fin esta experiencia, llena de expectativa y un gran percance.

El empresario indicó que, desde el inicio, sintió gran responsabilidad tener este show sobre la espalda, por la perspectiva de los peruanos. Sin embargo, resaltó que todo el equipo nacional e internacional se involucró en esta presentación, más aún cuando sucedió el retraso de las fechas a causa del mal clima.

“Tuvimos un inicio diferente al que habíamos planeado principalmente. Todo estaba listo para que inicie el 17 pero con la naturaleza no se puede prever (una tormenta) y sucedió este retraso de casi 10 días, tuvimos que esperar el convoy que contenía 23 camiones que trasladaban los equipos para Sép7imo Día”, contó el empresario.

\“Sép7imo Día – No descansaré\” tuvo un retraso de casi 10 días. (Foto: Difusión)

“Toda la gente nacional e internacional se comprometió para poder hacer una fantástica función de estreno, con dos funciones espectaculares. La gente quedó muy contenta y eso nos alegra mucho”, explicó Ramón, quien agradeció al público por saber comprender que el retraso de las fechas fueron ajenos a esfuerzos humanos.

Charly Alberti y Zeta Bosio, ex Soda Stereo, en todo momento expresaron su emoción con este gran proyecto, incluso estuvieron pendientes de los detalles de cada función. “Ellos son protagonistas, no solo porque inspiraron este show, sino porque trabajaron junto a la producción, validaron la parte creativa y crearon la música para esta gran obra”, contó Larrea.

Para estas presentaciones, el equipo técnico de Sép7imo Día – No descansaré tuvo que construir una magnifica estructura, incluso, resaltaron que a diferencia de otros países, “el sonido pudo escucharse mucho mejor”.

“Es muy grande la responsabilidad, teníamos de dar la talla. Estoy seguro que no ha habido en Lima una infraestructura tan moderna, cómoda, y una iluminación para estar a la altura de lo que era Sép7imo Día. Agradecemos mucho la acogida, Circo Du Soleil se ha esmerado desde principio a fin para dar un show lleno de energía. Lo que han visto, sin duda, es el mejor show del 2017”, resaltó un emocionado Ramón Larrea.

En otro momento indicó que le hubiera gustado llevar este espectáculo a provincia, pero lamentablemente no contamos con un local que pueda albergar tantas personas. “En mismo Lima no hay una local, es por eso que se tuvo que crear este domo en el Jockey Club, no existe un lugar con arena, un coliseo que albergue a 6 mil o 7 mil personal”, señaló.

Charly Alberti y Zeta Bosio expresaron su emoción por \“Sép7imo Día – No descansaré\”. (Foto: Difusión)

“Respecto a provincia, es un proyecto tan grande, son tantos contenedores de equipos, por ejemplo el de Soda Stereo son 52, esa cantidad de equipos es muy difícil transportarla por todo el país, y no tenemos la capacidad para equiparla. El único país donde el show va estar en varios lugares es México, de ahí no va más”, explicó.

Finalmente, no pudo evitar referirse a los memes de los que este espectáculo fue presa al saberse del retraso de las funciones.

“Sabemos que esto ocasionó malestar, pero también sabemos que muchas personas entendieron que se escapó de nuestras manos, que siempre pensamos en entregar un buen show. Incluso indicaron que podría ser una estrategia, es absurdo porque incluso es perjudicial para la empresa porque hay un sobrecosto. Es por eso que buscamos alternativas para las personas que compraron entradas para el show. No nos molestó, entendimos (los memes), al contrario agradecemos mucho al público peruano por tanta expectativa”, concluyó.

“Sép7imo Día – No descansaré” llegó a su fin este 2 de julio, donde miles disfrutaron y se emocionaron con una brillante puesta en escena. La nave se fue este domingo, pero sin duda, dejó huella en el corazón de los peruanos.