El Señor de los Cielos: Rafael Amaya se "desnuda" y lo cuenta todo en conocida revista

Rafael Amaya brindó una entrevista en exclusiva para la revista People en Español, donde contó detalles de su vida privada. El protagonista de El señor de los cielos, contó cómo maneja la fama tras el éxito de la serie de Telemundo.

“No hay manual que te dice cómo lidiar con la fama, como lidiar con los ratings, la adulación, cómo hacerle”, confiesa el actor mexicano de 40 años.

Cansado y con la finalidad de apartarse del estrés y encontrarse consigo mismo, Rafael Amaya decidió ir de México a Los Ángeles para tomar un “respiro”.

“Con las personas que uno se junta influye mucho. Los que dicen que son tus amigos por alguna razón u otra te hacen creer que eres una persona que no eres. En realidad ellos te convierten en la persona que ellos quieren ver o lo que vieron en la televisión y te quieren ver así cuando en realidad eres otra persona. No eres tú mismo porque tienes miedo a perder ese cariño, esa popularidad, esa aceptación”, admite.

“El tiempo de Dios es perfecto, por algo tenía que pasar la primera, segunda, tercera temporada y que llegara todo de un golpe y luego después como dar un paso atrás y regresar otra vez en familia, mis amigos y decir: ‘OK, ahora sí vamos a trabajar de verdad, sacar esto adelante y bien‘”, agregó.

Antes de culminar, Rafael Amaya aseguró que se siente tranquilo y está listo para seguir avanzando en su etapa como actor y también como un próspero empresario en la moda con el lanzamiento de su línea de calzado.

“Regresé a mi centro, a mi esencia, a lo que soy, a mi familia, a las buenas compañías, a los que me quisieron antes de Aurelio”, asegura, agregando que sí se siente bendecido porque ese rol llegó a vida actoral. “Me tomó 16 años llegar a este personaje. Sé lo que es tener hambre, lo que es no tener para pagar la renta; vengo de una familia pobre, de muy bajos recursos y gracias a este personaje he podido ayudarlos”, culminó.