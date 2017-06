El Señor de los Cielos: ¿Rafael Amaya le dice adiós a la serie en esta temporada?

Rafael Amaya ya se encuentra preparado para el gran estreno de la serie El señor de los cielos. El actor brindó una entrevista para el portal La Opinión donde cuenta algunos detalles de esta nueva serie de Telemundo.

Sin embargo, algo que llamó la atención de sus seguidores, fue que el artista que le da vida a Aurelio Casillas, dejó a entrever que quizás esta sea la última temporada de El señor de los cielo.

“Yo disfruto el día a día porque no se que va a pasar el día de mañana. Esta quinta temporada la estamos grabando pero vamos a ver qué pasa… no se a lo mejor puede ser que sea la última, o haya una sexta. Me da una especie de nostalgia, yo estoy muy contento, muy feliz y hasta ahora me cae el veinte que ya estamos en la quinta temporada y no se que vaya a pasar. Gozo cada momento y tener a esta gran compañera”, expresó.

Por otro lado, Rafael Amaya se mostró muy contento y se animó a revelar el duro entrenamiento que sigue para estar en forma.

“No solo es tener un gran cuerpo o ir al gimnasio o una buena alimentación, también es aprender tiro al blanco, lanzar los cuchillo, saber cómo usarlos”, indicó el actor que se prepara para este 20 de junio, estreno de la serie.

¡Mira estas imágenes!