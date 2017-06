El Señor de los Cielos 5: así se alista Rafael Amaya para el estreno de la serie

Rafael Amaya cuenta solo las horas para el gran estreno de la serie El señor de los cielos 5. En esta quinta temporada el personaje de Aurelio Casillas llega más cruel y promete que habrá mucha acción en cada capítulo.

Hace unas semanas, Rafael Amaya compartió algunos secretos de su preparación. El actor contó que pasa muchas horas en el gimansio, también practica tiro al blanco y algunos trucos de manejo de armas.

Sin embargo, algo que llamó la atención de sus seguidores, fue que el artista dejó a entrever que quizás esta sea la última temporada de El señor de los cielos.

“Yo disfruto el día a día porque no se que va a pasar el día de mañana. Esta quinta temporada la estamos grabando pero vamos a ver qué pasa… no se a lo mejor puede ser que sea la última, o haya una sexta. Me da una especie de nostalgia. Yo estoy muy contento, muy feliz y hasta ahora me cae el veinte que ya estamos en la quinta temporada y no se que vaya a pasar. Gozo cada momento y tener a esta gran compañera”, expresó para La Opinión.

Historia de El Señor de los Cielos

Aurelio, llamado el Señor de los Cielos, es un narcotraficante mexicano que desde muy pequeño perdió a su padre, por lo que él y su hermano tuvieron que salir adelante por sí solos. Aurelio logró infiltrar y dominar al Gobierno mexicano, convirtiéndose en el hombre con más dinero y poder en todo México.

El señor de los cielos reinventa la vida y los tiempos de Carrillo Fuentes, un hombre que se convirtió en el jefe del Cártel de Juárez, con historia ambientada en los años noventa. Carrillo era apodado como “El Señor de los Cielos”, debido a la gran flota de aeronaves que utilizaba para transportar la droga.

Elenco de El Señor de los Cielos

El elenco protagónico está conformado por Rafael Amaya, Fernanda Castillo, Carmen Aub, Maritza Rodríguez, Ximena Herrera, Marlene Favela, Raúl Mendez, Vanessa Villela y Sabrina Seara. Además cuenta con las participaciones antagónicas de Tommy Vásquez, Leonardo Daniel, Marisela González, Plutarco Haza, Sebastián Caicedo, Sara Corrales y Róbinson Díaz. Cuenta con las actuaciones especiales de Javier Díaz Dueñas, Gabriel Porras y Erika de la Rosa.