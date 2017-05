Selena Gomez y las veces que posó completamente desnuda para Instagram

¡Cuánta sensualidad! Selena Gomez es consciente de su excelente figura, motivo por el que publica candentes fotografías en su perfil de Instagram. ¿No lo crees? Pues aquí hemos reunido todas las capturas en las que la celebridad posó completamente desnuda y con las cuales elevó la temperatura de la red social en mención.

Cabe mencionar Selena Gomez es dueña de una envidiable belleza, motivo por el que millones de cibernautas, quienes no necesariamente admiran su música, llegan a su perfil de Instagram para impresionarse con su figura. Pero, ¿cómo puede acaparar la atención de tantas personas? Simple, la cantante publica candentes imágenes (como las que mostramos en la galería).

Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 11 de May de 2016 a la(s) 12:49 PDT

Así es, Selena Gomez posee una de las figuras más trabajadas de todo el mundo y así queda demostrado en las fotos que sube a Instagram. Ya sea en bikini, con vestidos cortos, escotes o incluso desnuda, la cantante es centro de atención en esta red social, a tal punto que es la reina de Instagram. ¿Cuántos followers tiene? Más de 120 millones de seguidores y esta cifra aumenta cada día. ¿Te animarías a seguirla?

Biografía de Selena Gomez

Selena Gomez es una de las artistas más completas en la actualidad. Es actriz, productora de televisión, cantante, compositora, filántropa y diseñadora de moda. Inició su carrera como actriz cuando apenas tenía siete años de edad, con el papel secundario de Gianna en la serie infantil Barney & Friends, donde participó hasta el 2004

Posteriormente, Selena Gomez hizo apariciones pequeñas en películas y series de televisión como Spy Kids 3-D: Game Over (2003), Walker, Texas Ranger: Trial by Fire (2005) y Brain Zapped (2006). A partir de 2006, apareció en diversas series del canal de televisión Disney Channel como “The Suite Life of Zack and Cody” y “Hannah Montana”.

Sin embargo, Selena Gomez saltó a la fama absoluta gracias al sitcom “Wizards of Waverly Place”, la cual le otorgó diversos premios. La serie tuvo buena recepción y ganó tres veces el premio Emmy al mejor programa infantil. Durante la filmación del programa, protagonizó películas como Another Cinderella Story (2008), Princess Protection Program (2009) y Wizards of Waverly Place: The Movie, que contaron con buena recepción.

Mira el antes y el después de las hermanas Kardashian

El antes y después de las Kardashian – Jenner. (Video: Peru.com)