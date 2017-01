Selena Gomez y The Weeknd son captados besándose apasionadamente

El 2017 recién comienza pero ya presentó su primera bomba del año. La cantante Selena Gomez fue captada besándose con el cantante canadiense The Weeknd y la noticia ha remecido a todos en las redes.

Gomez y The Weeknd fueron vistos a las afueras de un restaurante italiano en Santa Mónica, California, disfrutando de un paseo romántico, como si se tratara de dos enamorados.

En fotos publicadas por TMZ, se puede ver la complicidad entre Selena Gomez y The Weeknd, y sin tener reparos para besarse en plena calle y a la vista de todos.

Lo cierto es que las imágenes desbaratan la posibilidad de una reconciliación entre Bella Hadid y Abel, así como la de Selena con Justin Bieber.

Cabe mencionar que la cantante había estado alejada de eventos y apariciones públicas por un tratamiento que recibió para el lupus que padece. Es por ello que las recientes fotografías de su romance con el intérprete canadiense han dejado con la boca abierta a todos.

