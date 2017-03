Selena Gomez y The Weeknd: así disfrutan de su amor tras estadía en Argentina

Selena Gomez y su novio, el cantante The Weeknd decidieron darse una escapada y visitar Argentina. La pareja fue captada muy cariñosa, caminando por las calles de Buenos Aires.

Como se recuerda, hace poco ambos estuvieron en Colombia, donde el canadiense brindó un concierto. Semanas antes, el artista también recorrió Brasil; como parte del Festival Lollapalooza.

March 28: Selena seen out and about with The Weeknd in Buenos Aires, Argentina. #29 pic.twitter.com/QUdjYebuO1