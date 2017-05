Selena Gomez y sus atrevidos escotes que alocan a todos en Instagram

¡Es una bomba sexy! Selena Gomez es considerada por muchos como la verdadera “reina” de Instagram y no solo por tener más de 120 millones de followers, sino también por su innegable belleza, la cual no duda en exhibir en cada fotografía que publica en su red social.

¿Cuáles son las imágenes más virales que tiene Selena Gomez en Instagram? La respuesta es sencilla. Aquellas fotos en las que la cantante se lució con escotes son las que tiene más likes y comentarios en la red social. ¿Cuál es el motivo? Al parecer, sus seguidores no solo adoran su talento para el canto sino también admiran su trabajada figura.

Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 8 de Mar de 2016 a la(s) 11:47 PST

Sin duda alguna, Selena Gomez es dueña del club de fans más grande de todo el mundo a pesar que se alejó de Instagram por varios meses debido al tratamiento que siguió por el lupus. Es probable que más de una celebridad envidie a la joven y talentosa intérprete estadounidense por la gran acogida que tiene en redes sociales.

Biografía de Selena Gomez

Selena Gomez es una de las artistas más completas en la actualidad. Es actriz, productora de televisión, cantante, compositora, filántropa y diseñadora de moda. Inició su carrera como actriz cuando apenas tenía siete años de edad, con el papel secundario de Gianna en la serie infantil Barney & Friends, donde participó hasta el 2004.

Posteriormente, Selena Gomez hizo apariciones pequeñas en películas y series de televisión como Spy Kids 3-D: Game Over (2003), Walker, Texas Ranger: Trial by Fire (2005) y Brain Zapped (2006). A partir de 2006, apareció en diversas series del canal de televisión Disney Channel como “The Suite Life of Zack and Cody” y “Hannah Montana”.