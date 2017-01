Selena Gomez y 10 selfies que muestran toda su belleza en Instagram

Selena Gomez es considerada como una de las celebridades más sexys y bellas de todo el mundo, y las fotos que sube a Instagram hablan por sí solas. La cantante es consciente de su belleza, motivo por el que no duda en compartir selfies con las que deja a todos sus seguidores con la boca abierta.

La interprete de “Magic” suele publicar selfies del backstage de sus conciertos, en bikini o antes de protagonizar una sesión fotográfica. Estas imágenes siempre superan el millón de likes en Instagram y es que Selena Gomez es la cibernauta con más followers en esta red social.

Cabe mencionar que Selena Gomez cuenta con más de 107 millones de seguidores en Instagram. Pero eso no es todo, la cantante no solo es la más seguida sino también cuenta con la foto con más likes. Sin duda alguna, la cantante tiene un enorme club de fans.

El 2017 recién comienza pero ya presentó su primera bomba del año. La cantante Selena Gomez fue captada besándose con el cantante canadiense The Weeknd y la noticia ha remecido a todos en las redes.

Selena Gomez y The Weeknd fueron vistos a las afueras de un restaurante italiano en Santa Mónica, California, disfrutando de un paseo romántico, como si se tratara de dos enamorados. En fotos publicadas por TMZ, se puede ver la complicidad entre Selena Gomez y The Weeknd, y sin tener reparos para besarse en plena calle y a la vista de todos.

Selena Gomez and The Weeknd Making Out (PHOTOGALLERY) https://t.co/jTBlzhPj9d

TMZ