Selena Gomez y 10 fotos de Instagram en las que mostró más de la cuenta

Selena Gomez siempre está en boca de todos por las publicaciones que hace en su cuenta de Instagram. En esta ocasión, la celebridad vuelve a ser noticia por el contenido de sus fotografías, las cuales podrían ser censuradas en cualquier momento debido a que muestran más de la cuenta.

Así es, en más de una ocasión Selena Gomez ha posado sin ropa interior, incluso ha realizado desnudos para Instagram. Obviamente, estas capturas tienen millones de likes y comentarios puesto que se trata de la celebridad con más followers en esta red social. ¿Cuántas likes puede tener una captura de la celebridad? En su mayoría, las imágenes de la cantante superan los tres millones de likes, algo que casi ninguna estrella logra.

Sin embargo, no todo es felicidad para Selena Gomez. Recordemos que Instagram censura toda foto que incluya violencia, desnudos, discriminaciones, infrinjan derechos de autor, inciten al odio, pornográficas y sexualmente sugestivas. En este caso, Selena Gomez ha publicado imágenes con alto contenido erótico, incluso ha mostrado más de la cuenta, por lo que podría ser censurada en cualquier momento. ¿Deberían retirarla de esta red social?

Biografía de Selena Gomez

Selena Gomez es una de las artistas más completas en la actualidad. Es actriz, productora de televisión, cantante, compositora, filántropa y diseñadora de moda. Inició su carrera como actriz cuando apenas tenía siete años de edad, con el papel secundario de Gianna en la serie infantil Barney & Friends, donde participó hasta el 2004.

Posteriormente, Selena Gomez hizo apariciones pequeñas en películas y series de televisión como Spy Kids 3-D: Game Over (2003), Walker, Texas Ranger: Trial by Fire (2005) y Brain Zapped (2006). A partir de 2006, apareció en diversas series del canal de televisión Disney Channel como “The Suite Life of Zack and Cody” y “Hannah Montana”.