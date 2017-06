Selena Gomez: su doble de Instagram muestra todo con atrevida transparencia

¡Es una bomba sexy! Demi Rose, conocida en Instagram como la doble hot de Selena Gomez, está dando que hablar en las redes sociales luego de asistir a un evento de Sixty6 con un vestido transparente. Como era de esperarse, los cibernautas llenaron de elogios a la modelo gracias a su infartante figura.

¿Cuántos likes obtuvo la publicación de la doble de Selena Gomez? Más de 70 mil “me gusta”, cifra realmente impresionante para una celebridad que solo tiene presencia en redes sociales como Instagram.

Una publicación compartida de Demi Rose (@demirosemawby) el 23 de Jun de 2017 a la(s) 3:38 PDT

Cabe mencionar que pese a su gran parecido con Selena Gomez, Demi Rose prefiere enfocarse en su carrera como modelo, lo cual le ha valido para concentrarse en trabajar en su figura. Asimismo, esta muchacha se ha convertido en una de las cibernautas más deseadas de todas las redes sociales.

Biografí de Selena Gomez

Selena Gomez es una de las artistas más completas en la actualidad. Es actriz, productora de televisión, cantante, compositora, filántropa y diseñadora de moda. Inició su carrera como actriz cuando apenas tenía siete años de edad, con el papel secundario de Gianna en la serie infantil Barney & Friends, donde participó hasta el 2004.

Posteriormente, Selena Gomez hizo apariciones pequeñas en películas y series de televisión como Spy Kids 3-D: Game Over (2003), Walker, Texas Ranger: Trial by Fire (2005) y Brain Zapped (2006). A partir de 2006, apareció en diversas series del canal de televisión Disney Channel como “The Suite Life of Zack and Cody” y “Hannah Montana”.