Selena Gomez: su doble Demi Rose alborota Instagram con sexy bikinazo

Demi Rose, más conocida en el ciberespacio como la doble de Selena Gomez, no se cansa de publicar candentes fotografías en su perfil de Instagram. En esta ocasión, la modelo subió una serie de imágenes en las que posó en bikini. Como era de esperarse, todas las capturas se hicieron virales a pocas horas de su publicación.

En una de las capturas, vemos a la doble de Selena Gomez con un ajustado bikini azul; además, lleva una pistola de agua, la cual lame de una forma sensual. Sin duda alguna, Demi Rose es una de las cibernautas más coquetas y atrevidas que tiene Instagram, incluso ha posado completamente desnuda.

Una publicación compartida de Demi Rose (@demirosemawby) el 1 de Jun de 2017 a la(s) 10:30 PDT

La popularidad de la doble de Selena Gomez es tan grande que hoy en día tiene más de 4 millones de followers en Instagram, red social que podría censurarla en cualquier momento puesto que las imágenes que sube son sugerentes.

Una publicación compartida de Demi Rose (@demirosemawby) el 21 de May de 2017 a la(s) 1:29 PDT

Biografía de Selena Gomez

Selena Gomez es una de las artistas más completas en la actualidad. Es actriz, productora de televisión, cantante, compositora, filántropa y diseñadora de moda. Inició su carrera como actriz cuando apenas tenía siete años de edad, con el papel secundario de Gianna en la serie infantil Barney & Friends, donde participó hasta el 2004.

Posteriormente, Selena Gomez hizo apariciones pequeñas en películas y series de televisión como Spy Kids 3-D: Game Over (2003), Walker, Texas Ranger: Trial by Fire (2005) y Brain Zapped (2006). A partir de 2006, apareció en diversas series del canal de televisión Disney Channel como “The Suite Life of Zack and Cody” y “Hannah Montana”.