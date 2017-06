Selena Gomez se grabó y no se percató que su bikini estaba suelto

Selena Gomez cogió su celular, abrió Snapchat y grabó una serie de videos en los que mostró su anatomía gracias al bikini que llevaba puesto. Estas imágenes tienen millones de reproducciones por un insólito motivo. ¿Qué ocurrió? Resulta que la cantante nunca se percató que los broches de su bikini estaban sueltos.

“Voy a intentar tomar una foto realmente linda pero hace demasiado sol”, dice Selena Gomez en uno de los videos. Al parecer, la cantante quiso tomarse varios selfies; sin embargo, su intención fue en vano porque el sol estaba demasiado fuerte y no le permitía fotografiarse correctamente.

Una publicación compartida de Selena Gomez(@selenasnapchats) el 11 de Jun de 2017 a la(s) 3:59 PDT

Sin duda alguna, la Selena Gomez de antes ha regresado. Recordemos que la celebridad estuvo alejada de las redes sociales al contraer lupus, además canceló su gira mundial, motivo por el que estuvo deprimida durante meses; sin embargo, todo ya está superado y lo demuestra mediante videos y fotos como las que subió a Snpachat recientemente.

Biografía de Selena Gomez

Selena Gomez es una de las artistas más completas en la actualidad. Es actriz, productora de televisión, cantante, compositora, filántropa y diseñadora de moda. Inició su carrera como actriz cuando apenas tenía siete años de edad, con el papel secundario de Gianna en la serie infantil Barney & Friends, donde participó hasta el 2004.

Posteriormente, Selena Gomez hizo apariciones pequeñas en películas y series de televisión como Spy Kids 3-D: Game Over (2003), Walker, Texas Ranger: Trial by Fire (2005) y Brain Zapped (2006). A partir de 2006, apareció en diversas series del canal de televisión Disney Channel como “The Suite Life of Zack and Cody” y “Hannah Montana”.