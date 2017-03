Selena Gomez reveló la gran adicción que tenía antes de entrar a terapia

¡Lo contó todo! Selena Gomez hizo grandes confesiones durante una entrevista con la reconocida revista “Vogue”. Asimismo, la celebridad realizó una sexy sesión fotográfica con la cual dejó poco a la imaginación de todos sus fieles seguidores.

Selena Gomez confesó su adicción a Instagram y contó algunos detalles de su colapaso nervioso. Asimismo, explicó que pasar de cantar para los niños a hacerlo para un público adulto le causó problemas de depresión y ansiedad.

Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 16 de Mar de 2017 a la(s) 8:56 PDT

“Mi autoestima estaba por los suelos. Empecé a tener ataques de pánico antes de salir al escenario. Me sentía que no era suficientemente buena (para sus fans), que no era capaz, que no les estaba dando nada”, expresó Selena Gomez.

Asimismo, Selena Gomez comentó que en el internado se sentía tranquila al estar sola con un grupo reducido de muchachas a las que no le importaba quién era. “No sabes lo increíble que me sentí estando solo con seis chicas. Gente normal a las que no les importaba quién era yo”, agregó.