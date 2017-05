Selena Gomez posó sin ropa interior en Instagram y tú no te diste cuenta

Selena Gomez siempre derrocha sensualidad en cada una de las fotografías que publica en su Instagram, lo cual le ha llevado a convertirse en la reina de esta red social. Pero eso no es todo, la cantante también es la única cibernauta en tener más de 120 millones de followers, cifra que crece cada día más.

¿Por qué es tan popular? Resulta que Selena Gomez siempre comparte infartantes imágenes en Instagram; además, da consejos a sus millones de seguidores, quienes siempre que se lo proponen vuelven viral las publicaciones de las exestrella de la compañía Disney.

Esto demuestra que Selena Gomez es dueña del club de fans más grande de todo el mundo a pesar que se alejó de Instagram por varios meses debido al tratamiento que siguió por el lupus. Sin duda alguna, más de una celebridad envidia a la joven y talentosa intérprete estadounidense.

¿Cuáles son las imágenes más virales que tiene Selena Gomez en Instagram? Para la sorpresa de todos sus seguidores, la fotos en las que aparece sin ropa interior son la más compartidas que tiene la cantante. Estas capturas tienen más de 3 millones de likes y miles de comentarios.

Biografía de Selena Gomez

Selena Gomez es una de las artistas más completas en la actualidad. Es actriz, productora de televisión, cantante, compositora, filántropa y diseñadora de moda. Inició su carrera como actriz cuando apenas tenía siete años de edad, con el papel secundario de Gianna en la serie infantil Barney & Friends, donde participó hasta el 2004

Posteriormente, Selena Gomez hizo apariciones pequeñas en películas y series de televisión como Spy Kids 3-D: Game Over (2003), Walker, Texas Ranger: Trial by Fire (2005) y Brain Zapped (2006). A partir de 2006, apareció en diversas series del canal de televisión Disney Channel como “The Suite Life of Zack and Cody” y “Hannah Montana”.

Sin embargo, Selena Gomez saltó a la fama absoluta gracias al sitcom “Wizards of Waverly Place”, la cual le otorgó diversos premios. La serie tuvo buena recepción y ganó tres veces el premio Emmy al mejor programa infantil. Durante la filmación del programa, protagonizó películas como Another Cinderella Story (2008), Princess Protection Program (2009) y Wizards of Waverly Place: The Movie, que contaron con buena recepción.