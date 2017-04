Selena Gomez oficializa su romance con The Weeknd con esta íntima foto

¡Locamente enamorada! Selena Gomez ya no oculta más su amor por The Weeknd y recientemente la exchica Disney compartió una fotografía al lado del famoso cantante.

La instantánea no tenía ninguna descripción, pero según podemos ver la estrella pop ha vuelto a creer en el amor al lado del intérprete de “I feel it coming”.

La instantánea no necesitó ninguna frase pues la imagen lo dice todo, hasta el momento es la foto más íntima que ha compartido la pareja públicamente.

Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 15 de Abr de 2017 a la(s) 6:04 PDT

La fotografía ha recibido los cientos de comentarios y “likes” de los fans de Selena Gomez, quienes la felicitan por su nueva etapa en el amor y qué mejor que al lado del músico The Weeknd , quien no teme en mostrar su amor por la ex de Justin Bieber.

Una publicación compartida de The Weeknd (@theweeknd) el 8 de Abr de 2017 a la(s) 1:27 PDT

