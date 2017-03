Selena Gomez: estas fotos en las que aparece desnuda circulan en Instagram

Selena Gomez siempre da que hablar en Instagram por las fotografías y mensajes que publica. En esta ocasión, la celebridad es noticia por una serie de fotografías en las que aparece completamente desnuda. Así es, hace más de una año, ella misma subió unas imágenes con las que dejó poco a la imaginación; sin embargo, estas pasaron desapercibidas en esa ocasión.

Resulta que hace algunas semanas Selena Gomez regresó al mundo de Instagram, lo que ocasionó que más de un seguidor revise las imágenes que había colgado desde que se registró en esta red social. Uno de estos cibernautas recolectó las imágenes más sugerentes de la cantante y aquí te las presentamos.

¡Lo contó todo! Selena Gomez hizo grandes confesiones durante una entrevista con la reconocida revista “Vogue”. Asimismo, la celebridad realizó una sexy sesión fotográfica con la cual dejó poco a la imaginación de todos sus fieles seguidores.

Selena Gomez confesó su adicción a Instagram y contó algunos detalles de su colapaso nervioso. Asimismo, explicó que pasar de cantar para los niños a hacerlo para un público adulto le causó problemas de depresión y ansiedad.

“Mi autoestima estaba por los suelos. Empecé a tener ataques de pánico antes de salir al escenario. Me sentía que no era suficientemente buena (para sus fans), que no era capaz, que no les estaba dando nada”, expresó Selena Gomez.

Asimismo, Selena Gomez comentó que en el internado se sentía tranquila al estar sola con un grupo reducido de muchachas a las que no le importaba quién era. “No sabes lo increíble que me sentí estando solo con seis chicas. Gente normal a las que no les importaba quién era yo”, agregó.