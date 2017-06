Selena Gomez comparte fotos en babydoll y sus fans de Instagram enloquecen

Selena Gomez es considerada por muchos como la “reina” de Instagram y no solo por su talento en el canto y la actuación, sino también por su innegable belleza.

Como para no perder la costumbre, Selena Gomez compartió fotografías extremadamente hot, en las que se deja ver con un sexy babydoll plateado. No sabemos si las imágenes forman parte de algún videoclip o una sesión de fotos, lo cierto es que sus fans no dejan de darle ‘me gusta’.

Selena Gomez es la primera cibernauta con más seguidores en Instagram. En la actualidad, la cantante cuenta con más de 121 millones de followers. Además, es dueña de la segunda foto con más likes en la mencionada red social.

La celebridad tiene el respaldo de sus millones de fans en el mundo, lo cual se ve reflejado en los miles de comentarios que realizan con cada publicación compartida.

Recordemos que Selena Gomez se mantuvo alejada de los escenarios debido a los problemas de depresión generados por el lupus que padece. Al parecer, la celebridad pasó por un mal momento durante el 2016 puesto que se apartó por completo de la prensa y sus redes sociales como Instagram.

En la actualidad, Selena Gomez vive un romance con el cantante The Weeknd. Ambos no ocultan su amor y se han dejado ver juntos en más de una ocasión.