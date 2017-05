Selena Gomez aparece semidesnuda en candente video que subió a Instagram

¡Todos sus fanáticos están más contentos que nunca! Selena Gomez publicó en Instagram el video de su nuevo tema “Bad liar” y como se especulaba, la cantante derrochó sensualidad en su máxima expresión. El tema es prometedor, pero las imágenes que acompañan el videoclip la refuerzan.

Selena Gomez utilizó un conjunto de trajes transparentes, con los cuales dejó poco a la imaginación de sus seguidores de Instagram. Sin duda alguna, la celebridad quiero volver a posicionarse en la industria musical, por lo que acompañará sus próximas canciones con videoclips bien hots.

Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 17 de May de 2017 a la(s) 9:05 PDT

¿Cuántas reproducciones tiene el video en Instagram? Más de 10 millones de plays y todo indica a que esta cifra crecerá en las próximas horas. Selena Gomez debe estar más contenta que nunca puesto que está regresando a las redes sociales a pasos agigantados.

¿Qué podemos ver en el adelanto que subió a Instagram? Pues, en este corto Selena Gomez aparece echada sobre una cama con las manos atadas, lo cual le da un toque sexy al videoclip. Por otro lado, la canción se centra en las pequeñas mentiras que todos contamos cuando alguien nos gusta.

Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 16 de May de 2017 a la(s) 5:32 PDT

Biografía de Selena Gomez

Selena Gomez es una de las artistas más completas en la actualidad. Es actriz, productora de televisión, cantante, compositora, filántropa y diseñadora de moda. Inició su carrera como actriz cuando apenas tenía siete años de edad, con el papel secundario de Gianna en la serie infantil Barney & Friends, donde participó hasta el 2004.

Posteriormente, Selena Gomez hizo apariciones pequeñas en películas y series de televisión como Spy Kids 3-D: Game Over (2003), Walker, Texas Ranger: Trial by Fire (2005) y Brain Zapped (2006). A partir de 2006, apareció en diversas series del canal de televisión Disney Channel como “The Suite Life of Zack and Cody” y “Hannah Montana”.