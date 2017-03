Scarlett Johansson: "Todos estamos aterrorizados por el futuro"

“Si estamos todos aterrorizados por el futuro, ¿por qué seguimos caminando en esa dirección?”, se pregunta Scarlett Johansson al presentar “Ghost in the Shell”, un filme que proyecta un turbio mundo regido por la tecnología, los “hackers” y una sombría relación entre el hombre y la máquina.

“Creo que el entorno creado en ‘Ghost in the Shell’ es tan convincente que no parece que esté muy lejos de nuestro alcance. Nos da ideas para reflexionar”, dijo Johansson (Nueva York, 1984) sobre la película que se estrenará el próximo viernes.

Entonces, ¿estamos preparados como sociedad para afrontar los desafíos que nos acechan? “Claramente no, si estamos todos aterrorizados. Buena suerte para todos nosotros”, bromeó con tono ácido.

Situada a la vanguardia de los artistas de Hollywood que han arremetido contra el presidente de EEUU, Donald Trump, Johansson intervino en la Marcha de las Mujeres celebrada en Washington en enero para denunciar las ideas machistas del mandatario.

“Es importante que recordemos como personas, como hombres y mujeres miembros de una sociedad, que nuestros derechos no son otorgados sino que son algo por lo que tenemos que luchar y que tenemos que continuar defendiendo”, dijo. (Con información de EFE)