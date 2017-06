Scarlett Johansson, Ryan Gosling y otros famosos que grabaron discos y no lo sabías

Si bien no todos tenemos un pasado que esconder, algunas figuras de Hollywood preferirían borrar de su hoja de vida que en alguna ocasión probaron suerte en el mundo de la música.

Si bien muchos actores estudiaron canto para participar de algún musical, otros se la tomaron muy a pecho y se lanzaron como solistas. ¿Puedes creérlo?

Bruce Willis fue uno de los primeros en sorprender como cantante. El protagonista de “Duro de Matar” sacó dos álbumnes!! El primero lo lanzó en 1987 y llegó a estar en el puesto número 5 de la lista Billboard. En el 1989 sacó su segundo disco llamado “If I don’t kill you, it just makes you stronger”.

La bella Scarlett Johansson también grabó un disco. La rubia debutó como cantante en el 2008 con un disco de versiones de Tom Waits. La actriz también trabajó con el compositor Pete Yorn en Break Up, un álbum de duetos.

Conoce qué otras estrellas de Hollywood probaron suerte como cantantes, pese a haber alcanzado el éxito como grandes actores.