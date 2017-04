Salma Hayek y las veces que demostró que es bella, sexy y elegante ¡Qué mujer!

Salma Hayek, es una actriz de cine, teatro y televisión mexicana, así como empresaria y productora. Es famosa por ser una de las tres actrices latinoamericanas en haber sido nominadas como mejor actriz al Premio Óscar.

La hermosa mexicana, de 50 años, goza de una gran cantidad de seguidores en redes sociales, quienes se quedan más que satisfechos con las sensuales fotografías que suele compartir en Instagram. En nuestra galería te mostramos una serie de imágenes que demuestran que la actriz es dueña de una belleza envidiable, una sensualidad única y elegancia singular.

Recientemente, Salma Hayek reconoció en entrevista a la agencia EFE, que su ingreso a Hollywood habría sido mucho más complicado de no haber sido por su físico.

“Si no es por eso, no me hubieran dado la oportunidad. Me ayudó a entrar”, admitió la mexicana al ser preguntada si fue duro que, al comienzo de su carrera, con “Desesperado” (1995) y “From Dusk Till Dawn” (1996), fuera valorada principalmente por sus célebres curvas.

“Es frustrante porque, si no es por eso, no entras. Pero hay mucho más, tú quisieras que vieran más de eso… y no. Pero es lo bonito de llegar a esta edad, donde no es tan obvia la belleza. Con una trayectoria de 25 años de conocerte, la gente ve que hay algo más”, agregó.

