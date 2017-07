Salma Hayek vivió momentos de "terror" por culpa de masajista

Salma Hayek vivió momentos de “terror” y “vergüenza” por culpa de un masajista. La actriz mexicana recordó este incómodo momento durante una entrevista para Netflix. ¡Sin duda no fue lo que esperaba!

Resulta que durante un viaje que realizó la artista a Austria, Salma necesitaba con urgencia unos masajes, ya que sufre de continuos dolores en la espalda. Al pedir el servicio a su cuarto se llevó una gran sorpresa.

La protagonista de varios filmes, señaló que tuvo que quitarse toda la ropa de la cintura para arriba. De pronto, cuando el masajista iba a comenzar con la sesión, se dio cuenta que el joven estaba completamente desnudo, causándole gran asombro y vergüenza.

“Espera un minuto. ¡No lleva puestos unos shorts! Realmente me quede asombrada. Le pregunté por qué no se vestía y me dijo que a mucha gente le gusta que le den el servicio completamente desnudo”, relató Salma Hayek muy avergonzada.

Cuando la entrevistadora le preguntó a por qué no salió corriendo de la habitación, la mexicana recordó que estaba desnuda de cintura para arriba y que hubiera sido “muy gráfico” correr con los senos al aire.

Tras este impasse, Salma Hayek optó por pedirle al masajista que saliera de la habitación. Pero, para no dejarlo sin trabajo, se lo envió a una amiga que había viajado con ella que estaba en la habitación de al lado.