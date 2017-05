Salma Hayek conmocionada porque su hija pudo estar en concierto de Ariana Grande

Salma Hayek se mostró bastante conmocionada tras el atentando ocurrido en Manchester, en el concierto de Ariana Grande. La actriz indicó que la cantante es la artista favorita de su hija Valentina Paloma, por lo que su pequeña también pudo estar ahí.

Today we mourn with you Manchester. The brutal and barbaric atrocity forced on Great Britain can only be described as heart breaking. May we unite in strength and send our deepest condolences to those who have lost a loved one. Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 23 de May de 2017 a la(s) 8:24 PDT

“Es su cantante favorita. Mi hija tiene 9 años. Si ese concierto hubiera sido en Londres, ella habría estado ahí, con o sin mí. Si yo estuviera aquí y eso hubiera pasado allá, ella hubiera ido con sus amigos y sus mamás”, indicó Salma Hayek en una sesión de preguntas y respuestas, durante el 70 Festival de Cine de Cannes.

“Esta es una de las razones por las que no he dormido. No lo he procesado. No voy a inventar nada…”, acotó la actriz de Hollywood con la voz entrecortada.

Este terrible hecho cobró la vida de 22 personas y 60 resultaron heridos, la mayoría de ellas menores de edad.