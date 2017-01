SAG Awards 2017: estas famosas embellecieron la alfombra roja

La ceremonia de premiación de los Screen Actors Giuld Awards 2017 se realiza este 29 de enero en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, Estados Unidos, donde se galardonará a los mejores actores del cine y la televisión.

Distintas personalidades se dieron cita en el Shrine Auditorium con sus mejores galas, pero sin duda quienes se robaron las miradas fueron las mujeres, quienes embellecieron la alfombra roja con su glamour.

Natalia Dyer, Shannon Purser, Millie Bobby Brown, Yara Shahidi, Giuliana Rancic, Keltie Knight, Emily Althaus, Talulah Riley, Cara Buono, entre otras famosas cautivaron a la prensa internacional.

Las películas La La Land, ‘Moonlight’ y ‘Manchester by the Sea’ recibieron el mayor número de las nominaciones. Mientras las categorías de series de televisión se las disputan Game of Thrones, Stranger Things y ‘Westworld’, con 3 distinciones cada una.